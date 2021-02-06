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爽叫外送炒飯竟被加料！男一開「蛋白質爆滿」臉綠：太扯

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 16:58:40

▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前點外送炒飯，豈料竟被他發現底下滿滿的螞蟻，也讓他傻眼直呼「太扯了」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前點外送炒飯，豈料竟被他發現底下滿滿的螞蟻，也讓他傻眼直呼「太扯了」。（示意圖／取自 pixabay ）

現今外送平台相當便利，只需動動手指，美味的餐點就能送到家，造福了許多不出門的懶人，不過因為外送餐點品質難把關，所產生的爭議更是層出不窮，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己日前叫了外送炒飯，豈料裡頭竟然都是螞蟻，也讓他直呼「太扯了」。

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該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己之前叫過這家外送，覺得還不錯，於是這次才會叫第二次，「我同事已經吃一碗了，正當我準備享用時，不，是蛋白質呢，還想騙我是黑胡椒」，原來他發現炒飯下面竟然全都是螞蟻，也讓他傻眼「給我考眼力嗎，密集恐懼勿入」。

▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前叫了外送炒飯，豈料炒飯底下竟然有「滿滿的螞蟻」，讓他直呼「太扯了」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前叫了外送炒飯，豈料炒飯底下竟然有「滿滿的螞蟻」，讓他直呼「太扯了」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
原PO也表示，還好後來有獲得外送平台的全額退費，但他並沒有想公開店家名稱，「店家還要做生意，不公開，但大家吃炒飯要睜大眼睛」，不過，他也提到，自己後來查了一下該店家的電話跟地址，「在一個巷弄內四樓，看起來像是住家，也沒電話，Google地圖也沒有，這...，似乎明白了什麼，改天再親自跑一趟過去看看，太扯了」。

貼文一出，引起熱議，「太噁了啦，同事居然還吃喔」、「已吐」、「天呀，我一定有吃下去過」、「真心建議，沒店面的商家，點餐要注意衛生」、「快吐了，有夠噁，遠看以為是熱炒大鐵鍋的顏色…」、「螞蟻蛋炒飯嗎？ 暗黑料理界的美食」、「廚房衛生環境也太髒了吧」。（編輯：郭佩蓉）

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