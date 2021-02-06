公司暖幫訂便當！他打開「地獄菜」填滿3格：我惹到誰啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 22:01:04
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名網友指出，公司前陣子暖心幫忙訂便當，但他拿到一打開卻發現「地獄配菜」直接填滿3個配菜格，讓他崩潰直喊「我不記得惹到誰啊」。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其貼出一張便當照片，只見畫面中，便當的3格配菜格都被放了滿滿的茄子，白飯上頭則是有不少豆干，旁邊還放了一支炸雞腿。他於留言區透露，其實這盒便當是公司幫忙訂的，一盒75元，但當他一打開看到配菜就直接傻眼，甚至無奈直喊「我不記得惹到誰啊⋯⋯」。照片一曝光，隨即引來許多網友嚇壞留言，「這比牢飯還慘..」、「我雖然愛吃茄子，可是這看起來就是炒得不好吃的那種捏」、「還好仇恨不大。不然再給你三色豆」、「那個紫色的謎樣食物好可怕...」、「這個月忘記安太座了？」、「這是什麼便當，茄子便當」、「我喜歡吃茄子，但這個量我也不行」。不過亦有茄子愛好者跳出來大讚，直言「我最愛整盒茄子配飯了！好讚喔」、「這個我可以，再加上苦瓜青椒更好」、「茄子再加醬油膏，很可以....」、「茄子！！加點九層塔！！！！美味」、「我超愛欸」、「我打開會非常開心的便當」。（編輯：陳雅雲）