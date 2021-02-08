東南亞泡麵只會用泡的？老饕揭「超澎湃吃法」：絕對滿足
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 05:50:00
台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。不過，就有網友好奇東南亞泡麵到底該怎麼料理？對此，引來許多老饕曝光「正確方式」。
原PO於PTT上發文，表示一般的東南亞泡麵都是小巧一包，而裡面通常都會附上粉包、油包，「不像台灣泡麵粉包中都會含有脫水後的配料，直接泡覺得吃起來也不會有空虛感」。但他就疑惑「東南亞的泡麵，是不是通常不是直接泡來吃的呢？畢竟泡下去幾乎就是只有湯和麵而已，是否東南亞當地使用這樣的泡麵都是用煮的再下新鮮食材呢？台灣這邊買來是不是也是很少人都直接泡，會當成快煮麵的方式另外加料呢？」問題一曝光，就引來許多網友討論，「這要看你買的是哪個麵吧！東南亞泡麵一樣有分乾麵跟湯麵啊」、「之前嘴饞單吃印尼泡麵麵體，覺得口感很奇怪，跟台灣泡麵完全不一樣」、「東南亞的泡麵後面說明都是用煮的，我懷疑它們其實沒有泡麵都是水煮麵，因為用泡的泡不軟，一定要煮過才會軟」、「我不管湯乾，全部煮湯」、「我是煮成湯麵。我覺得它的麵體比較不會因為泡在湯裡的時間久了而爛掉」。此外，就有內行老饕指出東南亞泡麵要以「炒」的方式料理才好，同時還可以搭配其他食材，讓份量增多，「東南亞都用炒的，重點是一定加荷包蛋」、「我都用炒的，直接用油包跟調味包炒一點肉片再打一顆蛋」、「覺得適合吃乾的，先煮過在撈出來拌炒，很好吃」、「麵加很多料下去炒成炒麵很好吃，洋蔥炒一下再加肉或海鮮和青菜做炒麵並不會很麻煩，絕對滿足」、「看推文小結，東南亞泡麵比較偏向是加料煮」。（編輯：陳雅雲）