挑選豬肉有撇步！「這3種」千萬別買：肉質不新鮮又乾柴

豬肉是許多人家裡必備的肉食品之一，不少人甚至每天都會吃到豬肉料理，不過你知道嗎？挑選豬肉其實也是一門學問！從一些細節就能看出豬肉是否新鮮。近日專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就分享了撇步，有「這3種狀況」的豬肉千萬別買，不僅肉質乾柴，恐怕也不太新鮮。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，我們去菜市場除了購買蔬果外，平時買最多的就是豬肉了，而蔬菜、水果可以就近到超市買，但豬肉就不可馬虎了，必須講究新鮮，因為不新鮮的豬肉腥味重，口感又不好，最重要的是，保存期限也不久。因此我們買豬肉時，盡可能道豬肉攤挑選，且對於肉質要學會自行判斷。

《小乾倩倩的遊戲的美食》並分享挑豬肉的妙方，必須避開以下「這3種」，首先是「缺水成膜的豬肉」，老闆通常會挑那些缺水成膜的豬肉，先賣給顧客，這種肉很不新鮮，一般都是放置太久，造成失水成膜，這種肉買回去，無論你怎麼做，肉質口感都會又乾又柴，腥味還很重，因此碰到這種表面成膜的肉，要學會拒絕！

▲《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄分享了挑豬肉撇步，有「這3種狀況」的豬肉千萬別買，不僅肉質乾柴，恐怕也不太新鮮。（圖／取自pixabay）

其次則是「有針孔的注水肉」，雖然肉類市場管理嚴格，但也很難杜絕不良攤商販賣注水肉，注水肉除了水分超出飽和、摸起來會有滑溜溜的水珠外，肉色還會泛白，最明顯的就是，豬肉上會有「針孔」的痕跡，這種肉口感不佳，且水分佔比高，所以千萬不要買。

另外，「肉色發紅的豬肉」也要避免，一般來說，正常豬肉的顏色是偏粉紅色，而非深紅色，碰到那種肉色格外發紅的豬肉，能不買就不買，因為這種肉很有可能是「死豬肉」，不僅腥味重、口感差，營養價值也較低，吃起來根本就不放心。（編輯：許苡晴）