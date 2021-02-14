為何辦桌「白鯧」不做成生魚片？老饕一面倒吐真相：好吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 09:57:59
日式料理風格獨特，舉凡壽司、拉麵、餃子無不揚名國際，其中「生魚片」更能吃出身為海島國家的水產鮮味，更是在過年過節時「辦桌」上的好料理，因此近日就有網友表示疑惑「為何辦桌上的『白鯧』不做成生魚片？」沒想到老饕們答案一面倒揭露了真相，直言「超好吃」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「白鯧那麼貴，為啥沒人做生魚片？」的文章表示，「過年白鯧不是都超貴的，一條就要一千多，可是人家說魚最好吃就要吃原味，做生魚片，像是黑鮪魚、鱘龍魚都有做生魚片」，原PO更接著表示疑問「同樣是海水魚，為什麼白鯧魚都沒人做生魚片，大部分都還是用煎煮的，有八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，老饕紛紛一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「白鯧的肉太薄不好處理」才是真相，「肉太薄不好處理」、「這魚做生魚片沒啥特色 料理後特色比較明顯」、「白鯧光鹽燒都會比生吃好吃很多，屬於與其生吃不如料理的一種魚」、「白鯧肉質變化快，要很新鮮才行」、「魚身薄難取肉啊，生魚片要挑肉厚且結實，油脂含量也不錯的」。甚至更有網友點出各種白鯧好吃的做法「白鯧好好吃，尤其煎吼恰恰」、「以前辦桌都會有整支炸的加檸檬，好吃」、「白鯧魚拿去煮超好吃」、「現撈的白鯧，乾煎，不加調味，就相當美味」。事實上，根據《八渡の新日本料理》指出，若白鯧做成生魚片堪稱絕品，一來肉質細膩，油脂豐富，口感極佳，二來能夠切成生魚片的魚需要有一定的厚度，肯定要野生捕獲的新鮮現流等級才行，可以做成生魚片的白鯧魚，完全是可遇不可求的珍貴夢幻逸品。（編輯：王柏文）