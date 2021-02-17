吃牛排見「菜單內容」想離席！他臉綠點一份 結局全看傻
編輯中心/綜合報導
2021-02-17 10:36:08
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；不過，就有一名網友在PTT分享，日前到某牛排店用餐，翻開菜單後一看價位卻當場嚇傻，猶豫是否該起身離開，最後仍硬著頭皮點了一份牛排，結局引發網友兩派論戰。
原PO表示，某日正跟朋友找地方吃飯，走著走著看到一家牛排館，心想牛排店通常不會超過400元，於是就走進去了，服務員很熱心的為他們帶位，還附上濃湯和飲料。結果原PO一打開菜單卻差點沒吐血，發現最便宜的餐點都要800元起跳，「而且那還不是牛排，是魚排，牛排至少1000以上，看到價錢的當下我真的很想直接走人」，但朋友說這樣不太好，於是他只好硬著頭皮點了一份1200的牛排，結果上桌後也沒多大塊，崩潰直呼「就算多了3顆干貝也不會那麼貴吧？而且也沒有一般牛排館的飲料、冰淇淋、鐵板麵吃到飽，我真的覺得我被坑了，1200我都可以吃三次牛排了！」最後不禁好奇詢問廣大鄉民「各位出去吃飯坐好位子後，還敢反悔走人嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多網友認為「還沒點餐的時候都可以走吧」、「會啊，推說還有朋友沒到，到門口等，然後閃人」、「講句真的啦，反正你以後也不會遇到那個店員，你害羞什麼」、「敢，水喝了還會考慮一下，水沒喝前說走就走」、「抱歉，我老闆摳我，下次再來」、「我曾經假裝接電話，然後驚訝說不是約這間唷」。不過，也有網友表示「不敢，太尷尬了」、「可以事先查」、「不太敢」、「這種餐廳外面不都是會擺菜單嗎」。（編輯：賴詠璿）