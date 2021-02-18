客家小炒怎做才美味？老饕曝「神精髓」：多配好幾口白飯

許多人在下班或休假時，會揪家人朋友一同到餐廳吃飯聊天，那麼你到中式餐館或熱炒店都會點些什麼菜呢？其中，不少老饕每到熱炒店必點「客家小炒」，就有一名網友好奇「客家小炒的精髓是什麼」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「客家小炒的精髓所在是？」為題發文，表示自己晚上突然很想吃客家小炒，於是特別查了一下客家小炒該怎麼製作，而他查到的食譜則是「五花肉、豆乾、魷魚、芹菜、蔥段加醬油，喜歡吃辣的也可以自行加豆瓣醬或是辣椒，接著炒炒炒，最後再加上米酒提香，好像很簡單」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起熱議，「魷魚，一定要有魷魚」、「料不能多，但要夠香」、「下飯沒有之一」、「醬油不能少」、「一定是魷魚啊」、「肉一定要用三層肉」、「豆乾放多一點」。

不過，不少網友都認為客家小炒好吃的精髓在於「嚼勁和口感」，「精隨在嚼勁，有嚼勁可以多配好幾口飯」、「當然是嚼勁，其次重鹹，白飯才會吃爆」、「客家小炒精髓是豆干，魷魚吃起來不能太硬」、「芹菜，炒的脆不脆很重要」、「豆干跟魷魚是關鍵，豆干要入味，魷魚要脆」、「豬肉要煎的香香脆脆」、「五花肉要酥」、「魷魚、芹菜口感擔當不可少」。（編輯：郭佩蓉）