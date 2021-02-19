菜單驚見「菊花肉」人妻嚇壞！老饕反揭真相：老鼠更好吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 07:19:28
小菜竟然有一道「菊花肉」，難道是指屁股的肉嗎？近日，一名人妻分享自己和老公回彰化過年的時候，隨便找了一家小吃攤要吃宵夜，沒想到看到菜單上有一道菜名叫做「菊花肉」，讓她非常困惑該不會這指的是「屁股肉」的意思，貼文一出，引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出，過年和老公回彰化過年，某天半夜肚子很餓，於是開車出去街上找看看有什麼宵夜可以吃，隨便找了一間黑白切的麵店就進去了，結果菜單有一道菜名叫「菊花肉」，這讓原PO非常不解，也因為菊花的緣故，聯想到該不會這是「豬的屁股肉？」貼文一出，網友紛紛回應「什麼菊花肉啊....」、「梅花肉寫錯的吧？」、「如果按照上下文菜單，應該是豬的某部位的肉沒錯」、「沒過菊花肉這種說法，感覺是豬某部位的肉」、「豬的括約肌肉？肯定很有嚼勁」、「如果不知道是啥的，真的會以為是豬的屁股肉」。不過，就有內行網友出面解答「就是嘴邊肉啦！因為紋路很像菊花，就變成菊花肉啦」、「此菊花非彼菊花，而是嘴邊的肉，很好吃的哦」、「這是嘴邊肉啦！紋路像菊花才這樣命名」、「這不是豬屁股啦！是嘴邊肉」；另外，也有網友表示「老鼠肉也很好吃啊！是豬的後腿肉喔」、「老鼠肉更好吃！下次看到記得點，是豬的後腿肉，很Q彈」。（編輯：張嘉哲）