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泡麵加「提神聖品」竟成地獄料理？他一吃超反胃：後悔了

編輯中心/綜合報導

2021-02-19 11:43:49

▲有網友在 PTT 女孩版提到，關於泡麵「調味粉包」的加法，想知道怎麼加才是內行？貼文立刻引發網友熱議，釣出許多老饕分享自己的獨門比例。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友靈機一動在泡麵中加入「提神聖物」，結果一吃卻秒後悔。（示意圖／取自pixabay）
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。且泡麵也可說非常百搭，無論比較常見的加入雞蛋、高麗菜，或是比較發揮創意的加入薯條、布丁，都能帶來意想不到的口感。不過有網友靈機一動在泡麵中倒入黑咖啡，結果一吃卻秒後悔，直呼「千萬別手賤！」
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有位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己去超商買泡麵時看到黑咖啡特價就順便帶了一瓶，結果吃泡麵時不知哪來的想法，就把黑咖啡加了1/3罐進去泡麵一起吃。
結果一吃秒後悔，讓原PO不禁直呼「吃飯時千萬別手賤」，更表示可能因為泡麵是海鮮口味的，加入咖啡後變得有點像「有腥味的臭鮑魚酸掉」，感嘆早知道如此就乖乖的吃完泡麵再去喝咖啡，不要把兩者混為一談。
▲網友吃泡麵加咖啡，口感超噁心。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友吃泡麵加咖啡，口感超噁心。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈太好笑了」、「好像受到奇怪的啟發了」、「你是在作黑暗料理嗎」、「你是神農嗎」、「創意料理和暗黑料理只在一線之間」、「你有問過泡麵的感受嗎」、「所以臭鮑魚是什麼味道」、「這才叫有錢人，吃泡麵還能加黑咖啡」、「恐怖的吃法」。（編輯：倪浩軒）
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2021-02-17-2021-02-23

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