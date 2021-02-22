房市／竹科護佑 新竹今年房市熱度不減
財經中心/綜合報導
2021-02-22 08:00:00
竹科產值屢創新高，就業人數亦然，促使新竹市去年下半年交易爆大量，待售餘屋也減少，即便是疫情或政府打炒房政策，也絲毫不受影響，放眼今年，房市專家認為，竹科仍是向上發展，新竹今年房市熱度不會減，甚至有些區域均價還會受到高價建案而拉抬。
竹科產值破兆元，且知名企業不斷擴廠，帶動人口紅利，加上低利率與資金充足，去年不論是新竹市或竹北價量齊揚。據新竹市地政處報告顯示，去年第四季新竹市買賣移轉登記棟數4472 棟，不僅創單季新高，更居六都之冠。此外，第四季待售新成屋戶數又持續較第三季減少 8%，約減 312 戶，多案持續售出，下半年待售新成屋合計減少1111 戶。量能推升下，房價也漲勢凌厲，依信義房屋企研室公布的第四季都會區房價指數，新竹市房價指數季增率上漲5.43%，僅次於高雄的表現，而年增率則大幅成長13.46%。受惠竹科發展，新竹市和竹北房市亮眼，今年也將維持熱度。信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，由於竹科仍在成長中，就業人數不斷攀升，加上低利率環境下，資金相當充足，預期今年新竹房市表現與去年相當。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡看法一致，她說，新竹主要看科技園區，而科技園區還是很旺，因此預估今年成交量依然穩健，價格的部分，由於先前已經反映過多波漲幅，一般住宅大樓的成長空間可能有限，不過近幾年新竹推豪宅的比例有提升，單價上看4字頭，因此區域均價可能受高價建案而拉抬。此外，由於竹科工作機會多，近幾年租屋的需求也大幅提高，許多外地前往就職的企業員工，會先以租屋為主，待生活穩定或成家，再就地買房，故小坪數的住宅普遍以出租為主力。