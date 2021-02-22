房市／中高齡鎖定 高雄市區3百萬套房熱賣
財經中心/綜合報導
2021-02-22 08:30:00
前金、新興兩區位處高雄市中心，生活機能便利，區域內不乏中古的住商混合大樓，雖屋齡偏高，但因小套房產品多，總價相當親民。在地房仲指出，除有人買來收租，也有不少買方是長年獨居的中高齡者，考量日後年齡漸長，租屋恐相對不易，因而直接買下市中心區域，但總價300萬內的套房物件。
高雄市地政局「房地產億年旺」網站統計去年交易資料，截至11月，新興區成交案件以20坪（含公設）以下物件最多，約占36%，前金區雖是21至40坪占比最高，但20坪以下小宅也僅略少6個百分點。信義房屋新堀江店店長鄭雅珠進一步以去年12月實價登錄資料分析，前金、新興區成交產品均以電梯大樓為主，前金區成交案件價位級距，300萬內占約4成，新興區300萬內案件亦占3成，可見低總價產品居兩區成交總價帶的大宗。鄭雅珠指出，前金、新興區都是高雄市早期發展區域，生活機能成熟，區域內不乏住商混合的中古大樓，小套房產品多，買方入手門檻相對低。一般而言，小坪數套房的貸款成數較低，鄭雅珠說明，近期房貸利率低，且高雄市中心屋齡30多年的中古大樓套房總價多在300萬以內，即便貸款成數約5成或6成，買方自備款的壓力也不會太大，因此，就有不少中高齡買方考慮年老後，租屋恐怕比較困難，乾脆直接買下這類產品，負擔既不會太大，又能住在基能方便的市中心，算是替「老後生活」預做準備；除此之外，也有置產客鎖定這類型套房買來收租，因地點佳，每月租金收入約在6000至8000元左右。鄭雅珠也表示，相對於中高齡買方喜愛總價低、使用空間大的中古電梯大樓套房，預算有限的年輕買方則偏愛屋齡新、公設較齊全的大樓，不過，因價格較高，公設比也比較高，總價400至500萬左右，大約只能買到1+1房或小2房