過年吃包硬幣水餃！他「一口吞下」卡整年　一照胃鏡GG了

農曆過年傳統習俗中有著「吃到包硬幣的餃子會吉祥」的說法，不過到了現代多半以金幣巧克力或是其他替代原料取代硬幣，沒想到日前在中國發生一起11歲男童誤吞兩個包有硬幣的餃子，直到今年才發現硬幣卡在腹中的案例，緊急送醫檢查後還發現硬幣已經出現鏽跡，就連上頭的字樣都看不清了。

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根據《香港01》、陸媒報導，這名河南新鄉一名11歲男童的祖母去年春節期間在餃子內包硬幣，男童無意間吞食後卻沒有發覺異狀，近日出現發燒、腹部疼痛、嘔吐等症狀，家屬連忙將男童送往新鄉當地醫院後，醫生照胃鏡才發現他腹部當中有著兩枚硬幣，而且硬幣周圍組織已經發生了糜爛、發紅、乾裂的情況。

▲硬幣周圍組織已經發生糜爛、紅腫症狀。（圖／翻攝自《看看新聞》微博）

報導中新鄉醫學院第一附屬醫院兒科醫師趙德安就表示，當時局部檢查時就發現男童體內存有一個圓形的異物，經過胃鏡檢查發現是硬幣後也進行取出手術。由於硬幣已經在胃中存在將近一年時間，其中一枚已經發生鏽斑，看不清上頭的字樣外還出現分層的現象。

▲醫生照胃鏡後猜測圓形異物應該是硬幣。（圖／翻攝自《看看新聞》微博）

該名男童目前身體並無大礙，已經由家人帶回家中休養，不過消息曝光後，陸網也掀起一陣熱議「孩子一直肚子不舒服出現問題，家長就沒覺得不對勁嗎？拖了一年」、「看來吃到硬幣餃子並不一定是好運啊」、「圖吉利的可以包糖」、「都不用咬的嗎？」，另外醫生也呼籲家中若有老人小孩建議不要再有包硬幣在食物內的習慣。（編輯：楊智傑）