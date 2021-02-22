NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

PTT土豪哥爽吃夜市牛排！見店家「母湯動作」　網全抖爆

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 13:06:03｜2021-02-22 13:54:58

牛排
▲有「PTT土豪哥」稱號的金庸指出，自己到夜市吃牛排時，驚見店家一動作，讓他嚇傻直呼「這樣誰敢吃？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
台灣牛排店隨處可見，不論是在高檔餐廳或是夜市、小餐館等處，都能看見牛排的身影。對此，先前因在網路上分享自己人生而成名的PTT土豪哥「金庸」，他就透露近期到夜市吃牛排時，驚見店家「母湯一動作」，讓他嚇傻直呼「這樣誰敢吃？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
金庸於PTT八卦板上發文，表示自己先前到夜市吃牛排，發現客人十分多，卻看到店家將裝盛牛排的盤子用抹布擦一擦，隨後浸個水就放上食物端給下個客人，讓他嚇壞直呼「這樣不會有衛生疑慮嗎？新聞還有播過，直接用抹布擦一擦就給下個客人？這樣誰敢吃，有沒有卦？」
▲原PO指出到夜市吃牛排時，看到店家將鐵盤擦拭後，沖個水就繼續使用。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出到夜市吃牛排時，看到店家將鐵盤擦拭後，沖個水就繼續使用。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「自己去看各店家怎麼洗碗盤的，每次都覺得台灣人很勇」、「夜市就是用安全衛生換價錢阿」、「夜市的東西不是越髒越美味嗎」、「太佛心啦！還有用布擦一擦，之前看過直接過個水而已」、「不曾吃過，不想讓自己的器官這麼受苦」。
甚至有人指出，「擺盤越精緻的細菌也蠻多的，那個手在那摸來摸去，菜鳥可能還會擺完洗個手，老鳥就隨便拿條抹布擦一擦了，然後下道菜繼續在那抓來抓去」、「你不知道大廚的砧板也是抹布擦一下就繼續用了嗎？」、「很多餐廳忙起發現很髒的盤子也是，沒時間重洗都是拿條抹布擦一擦」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.74%96.26%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.7%55.3%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀