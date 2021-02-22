PTT土豪哥爽吃夜市牛排！見店家「母湯動作」 網全抖爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 13:06:03｜2021-02-22 13:54:58
台灣牛排店隨處可見，不論是在高檔餐廳或是夜市、小餐館等處，都能看見牛排的身影。對此，先前因在網路上分享自己人生而成名的PTT土豪哥「金庸」，他就透露近期到夜市吃牛排時，驚見店家「母湯一動作」，讓他嚇傻直呼「這樣誰敢吃？」
金庸於PTT八卦板上發文，表示自己先前到夜市吃牛排，發現客人十分多，卻看到店家將裝盛牛排的盤子用抹布擦一擦，隨後浸個水就放上食物端給下個客人，讓他嚇壞直呼「這樣不會有衛生疑慮嗎？新聞還有播過，直接用抹布擦一擦就給下個客人？這樣誰敢吃，有沒有卦？」貼文一曝光，就引來許多網友留言，「自己去看各店家怎麼洗碗盤的，每次都覺得台灣人很勇」、「夜市就是用安全衛生換價錢阿」、「夜市的東西不是越髒越美味嗎」、「太佛心啦！還有用布擦一擦，之前看過直接過個水而已」、「不曾吃過，不想讓自己的器官這麼受苦」。甚至有人指出，「擺盤越精緻的細菌也蠻多的，那個手在那摸來摸去，菜鳥可能還會擺完洗個手，老鳥就隨便拿條抹布擦一擦了，然後下道菜繼續在那抓來抓去」、「你不知道大廚的砧板也是抹布擦一下就繼續用了嗎？」、「很多餐廳忙起發現很髒的盤子也是，沒時間重洗都是拿條抹布擦一擦」。（編輯：陳雅雲）