過年年糕都怎麼吃？內行曝「加1食材」秒變身：有夠酥脆
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 14:46:45
過年必備象徵「年年高升」的年糕，盼求新的一年順遂如意，而甜年糕也有「吃甜甜，好過年」的意味，相當討喜吉祥。對此，就有網友表示，年過完了，年糕的熱度會消失，因此想詢問「大家都是怎麼吃年糕的呢？」貼文一出，意外釣出許多內行的「秘傳食譜」。
原PO在《爆廢1公社》指出，已經開工了，要趕緊把年糕處理掉，不然年過完了，年糕的熱度會消失，原PO也忍不住好奇「請大家蓋個年糕樓，你們家都怎麼吃年糕呢？」許多網友看完也紛紛分享自己的食譜，「氣炸鍋酥皮黑糖年糕」、「包餛飩皮，超讚」、「用酥脆粉炸就不會這樣塌塌的」、「可以嘗試酥皮」、「今年用春捲皮包起來炸」、「焗烤年糕」、「煎年糕包酸菜+香菜」、「夾起司下去炸」、「沾蛋液煎」。不過，最多人推薦的是可以包餛飩皮下去炸，「支持包餛飩皮+1」、「用餛飩皮包好炸，超酥好好吃」、「大塊餛飩皮包年糕炸酥脆」、「包餛飩皮好吃」，另外也有網友認為，年糕原味就很好吃了，「還是最喜歡懷舊口味」、「我媽原味炸年糕、只有麵粉糊」、「直接切一切加點油丟不沾鍋用煎的」。（編輯：許智超）