泡麵怎煮才好吃？老饕曝「2神奇步驟」：味道濃郁有層次

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡。近日有網友就分享自己煮泡麵的獨門方法，他並傳授「2神奇步驟」，大讚「麵和湯吃起來味道比較有層次。」

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原PO在PTT「cookclub」板中表示，自己以往煮泡麵，都會把泡麵的油包和粉包一起丟到鍋中煮，但最近常常都只放粉包下去煮，油包則直接擠到碗中，不加熱，等鍋中的麵和多加的配料煮熟倒入碗中後，再稍加攪拌，讓油包化開融合到麵中。幾次吃下來，覺得油包這樣的表現比較好，麵和湯吃起來味道比較濃郁有層次，又不會過油。

原PO也點出此種料理方式的好處，那就是「碗公沒那麼油，煮麵的鍋子也因為幾乎沒沾到油，變得比容易清洗，不過，前提是另外加的配料不能太油」。文末，原PO更直呼「反正覺得有點神奇就是」，他並好奇「不曉得是否也有板友這樣做也覺得泡麵這樣煮比較好吃呢？」

▲有網友在PTT分享自己的泡麵煮法，他並傳授「2神奇步驟」，大讚「麵和湯吃起來味道比較有層次。」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言「之前看一些日本YTer泡泡麵，他們油包也都泡好再加。是否有異曲同工之妙呢？」「我的油包也是演化成最後加，一開始就加，麵體不容易透」、「最愛用微波爐，麵超Q」、「用煮的泡麵比較不同的是麵的湯汁吸收度」、「清水煮滾下麵過五秒撈起來，之後把湯跟料煮好再下碗裡面」。

另還有內行分享妙招，直指「我是先把麵體過熱水30秒除去油炸麵體多餘的油，把麵弄散放碗內，再重新燒一鍋水，粉包、油包和要加料的肉、蛋、菜什麼的一起煮，煮完再加進碗裡變湯麵，這樣煮起來的湯比較沒有澱粉質釋出不會濁濁的，比較好喝。」（編輯：許苡晴）