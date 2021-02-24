炸魚麵衣別只會用麵粉！加入「2靈魂」秒升級：酥脆爽口
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 08:53:24
魚類的料理方式多元，無論是清蒸、火烤、煮湯、乾煎都可行，不少人也會將魚處理乾淨後，直接裹粉進行油炸。不過，你知道炸魚麵衣該怎麼調才好吃嗎？不要只會用麵粉啦！專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就傳授妙招，只要加入「2靈魂」，就能炸出金黃酥脆又爽口的魚囉！
一般而言，我們在炸魚時，都會在魚肉外裹上一層麵衣，究竟該用麵粉還是太白粉來調製呢？《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實這2種粉都需要，而炸魚好吃的關鍵，除了適當調味並去除腥味外，最重要的就是麵衣的調製了！《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，調製麵衣需準備的食材包括：1勺麵粉、1勺太白粉、少許鹽和適量胡椒粉，接著加入些許水，切記！水絕對不能放太多，否則麵糊太稀就不好炸，外觀也會比較不漂亮。另外，麵糊一定要用筷子攪拌均勻，攪到沒有乾麵粉的狀態，再打入一顆雞蛋，接著用筷子再次拌勻。《小乾倩倩的遊戲的美食》也透露，若是想要讓魚吃起來更加有層次，可在調製麵衣時，多加入「2g泡打粉」與「1g小蘇打」，這樣炸出來的魚就會既酥脆又爽口，而且魚也較不易碎掉或與麵衣脫離，大家不妨可嘗試看看喔！（編輯：許苡晴）