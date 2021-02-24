炸魚麵衣別只會用麵粉！加入「2靈魂」秒升級：酥脆爽口

魚類的料理方式多元，無論是清蒸、火烤、煮湯、乾煎都可行，不少人也會將魚處理乾淨後，直接裹粉進行油炸。不過，你知道炸魚麵衣該怎麼調才好吃嗎？不要只會用麵粉啦！專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》專欄就傳授妙招，只要加入「2靈魂」，就能炸出金黃酥脆又爽口的魚囉！

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，

▲炸魚麵衣別只會用麵粉！搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露，只要加入「2靈魂」，就能炸出金黃酥脆又爽口的魚。（示意圖／取自pixabay）

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《小乾倩倩的遊戲的美食》也透露，