「BB醬、A1醬、番茄醬」牛排配啥最對味？老饕曝神級吃法
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 10:15:05
最近台灣興起了一股「牛排風」，各家牛排店如雨後春筍般出現，因此就有網友在網路上表示疑惑，「『BB醬、A1醬、番茄醬』哪個醬配牛排最對味？」對此就有牛排老饕揭露了這三種醬料的獨特神級吃法，引起熱議。
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出一篇文章表示，「就想問問，你們都加哪一瓶？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，店家端上來牛排上，還配著三罐醬料，分別為「BB醬」、「A1醬」和「番茄醬」，原PO最後也直言自己會選「番茄醬」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有老饕揭露了神級吃法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「BB，再難吃的黑胡椒醬，加了就是棒」、「牛排醬＋番茄醬」、「A1番茄＋海鹽」、「A1，酸甜才能帶出牛肉的鮮味」、「麵我一定要加番茄醬，不然吃不下去」、「全加」、「會用A1醬的必定不尋常....搭牛排雞排超厲害」、「A1跟BB各放一角落，用沾的可以吃二種口味的牛排」。甚至更有網友點出神級吃法「大量番茄醬，少量辣椒醬跟BB醬，BB醬主要是沾牛肉，番茄醬跟辣椒醬是拌麵吃，吃完麵才倒BB醬開始吃牛肉」，也有人點出「梅林醬」才是隱藏的醬料，「我覺得梅林超讚」、「梅林好吃餒」、「梅林辣醬油才是經典」。（編輯：王柏文）