幫別人煮泡麵賺翻？「真實利潤」曝光 全場驚：還有外送
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 07:23:50
泡麵因為其便利的特性，常常成為不少人的宵夜以及正餐的選擇之一，不過，你是否想過，如果開一間專門「幫別人煮泡麵的店家」會有賺頭嗎？近日，就有網友討論此議題，困惑「這樣會不會其實很賺」，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「之前不知道在哪邊看到的影片，好像是韓國的，直接拿辛拉麵還有其他品牌的泡麵，直接放下去煮，把調味粉跟醬包那些都用好，在加個起司、青菜、泡菜弄好一鍋直接端給客人，在台灣開這種幫人煮泡麵的店有搞頭嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「開店面沒利潤，都搞在外送平台賣了」、「大約10年前流行過一陣子的煮泡麵的餐車，但是售價都賣太貴了，後來就陸續倒光，消費者不想花大錢吃泡麵啊」、「店面還要算房租，加價在泡麵上，賣不起來」、「以前有啊，都倒光了」、「成本真的太高了」、「現在有的都開外送平台，在家煮的你不知道而已，健康餐的也是都這樣」。不過，也有網友表示「現在就是在做這個行業，在自家煮泡麵，然後透過外送平台送給客人，但是我只大都賣韓國泡麵，台灣泡麵只有統一肉肉燥麵，配料固定就是青菜加蛋加一些肉片，客人想要吃好一點可以再加量，不含店租我一碗賣一百元，一碗利潤大概30至50元不等，因為方便，有時一天最高賣出50幾碗，最佳也有20幾碗」。（編輯：張嘉哲）