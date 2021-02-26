露營準備什麼料理才內行？過來人曝神級吃法：皆大歡喜
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 12:19:19
這幾年露營風潮相當興盛，成爲不少民眾假日休閒活動的熱門選擇，除了能暫時脫離都市的喧鬧，也能享受大自然的美麗風光，感受日常生活少有的從容閒適。不過就有網友好奇詢問，露營時準備什麼料理才內行？問題一出引發熱議，更釣出許多過來人給予建議。
有位網友在PTT發文，透露自己在228假期計劃與男友和親戚外出露營3天2夜，同行的還有仍在就讀幼稚園的小朋友，如何準備大人小孩都適宜的菜單讓原PO大為傷腦筋，強調自己是個「料理白癡」，請教大家有沒有簡單又方便的露營菜色可以提供建議？內行網友紛紛留言回覆說，「咖哩」、「超市跟好市多配好的菜跟火鍋最適合你，飯也買即時飯，再買個烤肉組跟棉花糖」、「推薦即食調理包！放進去大鍋中隔水加熱就好，超方便」、「即時料理包＋1，可以隔水加熱直接倒出來吃」、「就真的是買一堆調理包就好了」、「泡麵是萬能的」、「最簡單就是火鍋跟煮麵」、「帶冷凍雞湯跟一顆大白菜，還有一包貢丸，煮雞湯麵」、「帶現成的跟大量零食，皆大歡喜」。另也有網友認為，「千萬別煮沒煮過的食物，切身之痛」、「平常沒在煮的人還是別在露營的時候找事，小心弄到大家餓肚子」、「這年頭露營看起來都不像露營了，說不定場地包餐」、「在營區受限場地食材，建議朝半成品去準備當天成功率會比較高」。（編輯：倪浩軒）