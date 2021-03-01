法料留「這3片」沒吃！主廚堅持要他嚐嚐　真相曝笑翻了

法式料理的用餐環境通常都十分高級，烹飪手法也相當講究，價位當然也比較昂貴，因此多人都會盡量將碗盤裡的食物吃光，以免浪費或虧錢。不過，近日Icu醫生陳志金卻透露，自己多年前與老婆去吃法式料理，但並未吃光，其中一碗湯留下了「3片東西」，主廚看後便親自上前要他嚐嚐看，他聽後一頭霧水直問「為什麼？」而主廚則回應「因為這是松露」，讓一旁老婆當下只能憋笑...

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陳志金醫師在臉書透露，自己好多年前和太座去吃法式料理，服務生把湯碗收走之後，主廚領著服務生捧著剛剛的湯碗過來，走到太座身旁說，「不好意思，請問剩下三片的這碗，是哪一位貴賓的呢？」太座用手勢比了比他，主廚則領著服務生走到他身邊，用很低的聲量、很客氣的跟他說「先生，我堅持您一定要嘗嘗這三片」。

▲陳志金醫師臉書全文。（圖／翻攝自陳志金醫師臉書）

而陳志金醫生聽後卻霧煞煞，不禁直問「為什麼？」主廚表示「因為這是松露！」他則回應「喔，好的」，不過，他透露，自己本以為那是中藥材，內心其實很想問主廚「什麼是松露？」後來自己google了才恍然大悟，這也讓他忍不住直說「主廚應該很受傷吧？太座此時已憋笑憋到內傷了吧！」

貼文一出，網友紛紛留言「還好你沒回他什麼是松露」、「你居然不吃整碗湯的精髓，太傷主廚的心」、「先生，我堅持你要吃下這三片，因為這碗湯的錢就是賣這三片松露，其餘你喝的都是不用錢的」、「至少你可以告訴人家你也有吃過松露」、「太座當年在想，下次不帶你出去吃法式料理」、「為什麼法式料理會有中藥材啦！在想什麼」、「他算有良心，不然管你花錢吃了啥」。（編輯：許苡晴）