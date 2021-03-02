買絲瓜有竅門！別只會看長短　牢記「4細節」：鮮嫩好吃

絲瓜口感清爽且富含營養價值，無論是炒菜或煮湯都很對味，深受不少人喜愛。不過，你知道買絲瓜時該怎麼挑選嗎？近日專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》就傳授了妙招，只要留意「4細節」，就能買到鮮嫩又好吃的絲瓜囉！

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《華夏美食記》指出，許多人在挑選絲瓜時，要嘛選擇形狀特長的，要嘛選擇特短的，其實這兩者都是錯誤的，我們必須觀察4點細節。首先要「觀察絲瓜上面的紋路」，選擇那種紋路稍微細小而均勻的，這樣的絲瓜才是比較新鮮的。其次，要「觀察絲瓜的瓜蒂」，一般來說，瓜蒂帶有一些汁水，且無出現發黑情況，就代表這種絲瓜越新鮮。

▲絲瓜口感清爽且富含營養價值，無論是炒菜或煮湯都很對味，深受不少人喜愛。（圖／取自pixabay）

不僅如此，還要留意「絲瓜的外觀」，我們應該選擇那種整體粗細差不多的絲瓜，這樣的絲瓜才是新鮮的，同時口感也比較嫩滑。最後務必記得「用手觸摸絲瓜，感受一下絲瓜上是否有彈性及光澤」，一般來說，比較新鮮的絲瓜，我們在用手摸的時候就會感受到絲瓜上有一種很緊實的手感，或是比較有彈性，但如果感受到絲瓜呈現軟塌塌的，就說明這個絲瓜放的時間太久了，已經變質了，不建議大家購買。

《華夏美食記》表示，我們在購買絲瓜時，只要注意這四個方法和技巧，就可以輕鬆挑到新鮮嫩滑，又比較好吃的絲瓜了，喜歡吃絲瓜的朋友們一定要學會挑選絲瓜的撇步喔！（編輯：許苡晴）