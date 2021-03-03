他驚嘆「好市多牛排亂炸都美味」！內行揭優勢：根本無敵
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 13:32:30
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，其中生鮮肉品更是受到廣大民眾喜愛；對此，今（3）日就有網友在PTT八卦版提到，買了好市多的牛排回家亂炸一通，都比夜市牛排美味許多，不禁好奇詢問「好市多的牛排有多厲害？」貼文立刻引發熱烈回響。
原PO表示，最近去夜市吃了很多牛排後覺得不合胃口，火大跑去好市多買了一盤牛肉回來自己煮，卻稱「不過好市多牛肉真的蠻貴的欸！隨便一盤最便宜的也要700、800起跳，1000、2000都一堆」，苦嘆「我財富不自由，只能選最便宜的，不過回家隨便丟一塊去氣炸鍋亂炸一通，出來比夜市牛排好吃100倍！」原PO接著說「沒想到一大塊100塊錢的牛排也這麼好吃，不知道一盤一兩千的有沒有更厲害？」好奇詢問廣大鄉民「好市多的牛排真的屌打全市場嗎？」貼文隨即引發熱議，許多內行網友指出，好市多牛排的最大關鍵優勢其實是價格，「錯了，好市多牛排超便宜」、「真的不貴，1、2千一大份好幾塊呢」、「我都買一整塊回家自己切，好便宜」、「很便宜啊，而且不要亂煎都好吃」、「你要看等級和產地，好市多跟外面比很便宜了」、「價格根本無敵」。不過，也有網友認為「反正都好貴我只買得起嫩肩」、「不太會煎就買牛小排」、「常常都被搶光很不方便」、「是夜市牛排太糞」。（編輯：賴詠璿）