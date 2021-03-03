夜市牛排勝於餐廳？他讚「190元配蛋塔」 眾卻逆風嗆爆
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 14:10:24
「平價牛排」是許多人從小吃到大的美食，尤其夜市價格更為便宜，不管任何時候，牛排店總是高朋滿座，而近日就有一位網友在網路上大讚「夜市牛排勝於餐廳」，更直言「一共190元還有蛋塔」，沒想到此舉卻引起網友們熱議，引發討論。
這位網友在臉書社團《爆怨公社》上PO出一篇文章表示「覺得夜市牛排比餐廳牛排好吃多了，吃牛排沒有麵沒有蛋像話嗎？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，桌上擺滿著原PO買到的料理，原PO指出「夜市牛排130、烏龍茶30、蛋塔30」，總共190元。對此有部分網友對於健康及衛生感到疑慮，但原PO卻霸氣直言「自己吃完後覺得這些口感是無價的」，此篇文章一發出，立刻引起網友熱烈討論，甚至更有人逆風狂嗆，留言區蓋起高樓。有網友逆風留言表示「夜巿大多組合肉，現在一些餐廳牛排6OZ只要150，還有附湯、飲料、冰淇淋等！怎麼算還是餐廳合算」、「用針筒注入混合物才能如此鬆軟，其實這年頭，如果真的想完全健康，建議食用原形非加工食物」、「不是價錢問題，就不想吃重組肉」、「夜市牛排不是原塊牛肉」、「夜市牛排很多組合肉耶，不好吃」。但也有不少網友支持原PO，「重組肉加嫩肉精，才是兒時的味道」、「食物，就是要挑自己喜歡的吃，吃起來才爽才開心啊」、「夜市牛排就是要這樣吃才爽」、「夜市牛排吃的是庶民的氣息，鄉土的味道」、「吃自己愛的就是正解」、「只有夜市牛排才是真正的好吃」。（編輯：王柏文）