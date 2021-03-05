房市／5年後藝文特區飆3字頭 已回不去
財經中心/綜合報導
2021-03-05 08:00:00
桃園中正藝文特區發展9年為桃園房市的一級戰區，不僅豪宅、商辦群聚，美食店家林立，房市熱絡；捷運綠線的持續施工，市立總圖、中正北路交流道今（110）年7月將完工，在地房仲表示，因為公共建設增加民眾期待漲價的預期心理，吸引換屋族群。
桃園藝文特區房價漲，有民眾回想自己藝文特區周邊的新埔六街五年前買1字頭，現周邊房價都已漲至3字頭，驚訝房價漲幅驚人。根據桃園不動產e指通出，五年前桃園藝文特區的每坪平均單價為19.93萬，109年的每坪平均單價為22.37萬，平均漲幅達1成2左右。信義房屋桃園中正店店長劉奕棋表示，藝文特區房市本就熱絡，捷運綠線等公共建設讓藝文特區的房價有撐，甚至持續看好，因為藝文特區幅員不大，因此公共建設的利多，讓桃園中正藝文特區周邊圍成的大興西路，寶慶路，莊敬路、南平路、經國路、中正路等都受惠。因為藝文特區很被看好，游資也進桃園藝文特區，劉奕棋觀察，近期有很多選擇幫子女置產，像是子女長大要結婚生小孩，或是自己尋求更好的生活品質，小屋換大屋的族群，而因建設也是區域一加分條件。而桃園捷運綠線預計於115年完工，劉奕棋表示，像是捷運綠線經過藝文特區有G10大興西路站、G11展演中心站、G12南崁轉運站，近來就詢問度很高，詢問周邊房子有無可置產，成長約1至2成。根據桃園地政事務所統計捷運綠線區段站點資料，以藝文特區內的G10大興西路站、G11展演中心站新大樓房價最高，每坪均價站上39.9萬元。