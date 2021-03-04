久沒逛傳統市場！她驚「4食材」竟要430元 婆媽一看秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 21:44:59
許多家庭主婦喜歡上傳統市場買食材，不僅種類更多元，價格也相對經濟實惠。近日，就有網友抱怨，不知道是她太久沒在傳統市場買菜，還是菜價上漲許多？她只買了四樣食材，就要430元，讓她相當傻眼，貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO在《爆怨公社》表示，她平常都是在生鮮超市買菜，而今天去傳統市場買了四樣食材竟要430元，「我選最小把的9根油菜花共50元，皎白筍一包100元，番茄一顆30元，番茄現在價格有這麼好？最後是一隻雞腿250元」。原PO吃完午餐也補充，菜商全部都是秤重的，「油菜花雖然吃起來清脆新鮮，但番茄真的非常普通，一顆30元簡直離譜，最扯的是雞腿，老闆說是土雞肉一斤300元，結果我媽吃完說這根本不是土雞肉，超級油、肉也不扎實」，這讓她忍不住說「一定要貨比三家，別像我一樣佛系買菜」。許多網友看完也紛紛回應，「美人腿本來就貴，油菜花也本來是貴一斤百元左右，有時賣到一斤180元，前兩天一斤80因為已經到產季尾了。番茄也是一斤九十幾最貴過百，休耕時期比較便宜一斤45左右，雞腿一隻250平常價，總結沒有買貴喔」、「原PO挑的食材都是不便宜的」、「妳挑的食材都是高價位的」。不過，也有人認為買貴了，「太貴了，光是那把油菜就貴了」、「土雞腿本來就比較貴喔，但最近菜應該很便宜才是」、「我對番茄價格感到不可思議」、「那把菜正常在菜市場都是1把20，3把50」、「肉貴不貴就不說了，下面的菜我笑了」、「最近蔬果產量過剩，你的價格有點貴，但是雞腿就不一定了」。（編輯：許智超）