牛肉久燉不爛怎麼辦？大廚曝「多加2食材」：軟爛又入味
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 00:18:24
牛肉不但營養豐富，口感還很好吃，深受很多人喜愛，但許多人在燉牛肉時，常會發現牛肉久煮不爛。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享一招，只要在鍋裡放兩樣食材，就可以軟爛入味還不腥。
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，如果想要牛肉燉得軟爛而且好吃，就要選擇帶一些肥肉的牛肉，帶一點白色筋膜，肥瘦相間的比較好，然後用刀背把牛肉簡單剁幾下，目的是砍斷牛肉的粗纖維，這樣比較好燉入味，而且口感軟爛好吃。在燉牛肉前，若是肉質好，並且清洗的很乾淨，就可以直接燉，若是對肉質不放心，建議可以焯水幾分鐘，也就是用開水或清湯短暫燙一下，接著開始燉牛肉，重點是「要加一點茶葉，可以用茶包裝起來放進去燉，還可以再加點山楂」，這樣能輔助燉得更快更軟爛，並去除油膩去腥味。另外，可以加少許食醋和白酒，讓牛肉口感更軟爛，因為醋可以軟化牛肉的肌肉纖維，若是有陳皮的話，也可以放點陳皮一起燉，這樣能去除油膩感，並且有開胃助消化的作用，還有要注意放鹽的時間，「最好是出鍋前幾分鐘放鹽，若是太早，肉質不容易燉爛，還會讓口感發硬」。最後還可以放紅蘿蔔或蕃茄，不僅味道好吃，而且胡蘿蔔素還能促使牛肉的營養更容易吸收。《小乾倩倩的遊戲的美食》強調，若是要讓牛肉容易燉爛，就要記得放入茶葉和山楂，這樣可以燉得更快，口感軟爛入味還不腥。（編輯：許智超）