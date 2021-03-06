鳳梨和哪種食物不搭？全場答案一面倒 更揭2地雷：可怕
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 10:05:42
中國大陸海關總署以台灣鳳梨有病蟲害為由，日前片面宣布禁止台灣鳳梨進口，引發軒然大波。為了力挺鳳梨農，許多民眾紛紛開始認購鳳梨，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「鳳梨和哪種食物最不搭？」沒想到卻意外讓全場的答案一面倒，甚至更揭露了2種搭配的地雷，直言「太可怕」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家覺得鳳梨最不能和哪種食物搭配」的文章表示，「因為其實在南亞或是東南亞，很多國家都會把鳳梨等水果做成料理，鳳梨的酸甜口感也能中和味道太鹹的食物，但並不是每種料理都適合搭費鳳梨，大家覺得鳳梨跟什麼東西組合是最可怕的？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有人揭露了2種地雷，留言區蓋起高樓。網友們紛紛一面倒留言表示「他變料理我都不吃」、「鳳梨料理（鹹的）我都不吃，無法接受該是鹹的裡有甜的東西，退一萬步也是只吃料理裡其他東西不吃鳳梨」、「只要把鳳梨拿去做鹹的菜就是悲劇」、「完全不懂為何要把鳳梨入菜」、「鳳梨沒辦法跟任何食物搭配吧，邪教」，甚至更有人認為「披薩」和「鳳梨蝦球」這兩種更是超級地雷，「當然是披薩阿，義大利人的噩夢」、「首推披薩」、「蝦球，到底為什麼要發明鳳梨蝦球這道菜，直接分開就好了」、「鳳梨蝦球，我只吃蝦球」。（編輯：王柏文）