台灣的落後感來自何處？鄉民「喊2字」狂嘆：無法反駁啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 14:52:04
台灣是個海島國家，政府近年更大力提倡新南向政策，但在部分民眾心中，東南亞國家就意味著低人一等嗎？近日一篇日本友人認為「台灣人很熱情，像菲律賓一樣有特色」文章引發關注，更不禁讓台灣人好奇日本人眼中的台灣，就像台灣看菲律賓、泰國那樣的感覺？就有網友在PTT發文提問「台灣的落後感是來自於何處？」貼文再度掀起熱議。
原PO表示，時常有人在抱怨台灣，還在原地踏步，近幾年被很多國家超車，「不論是建設、建築或是交通，甚至是街景，都跟2、30年前一樣，最大的敗筆應該是大量的兩輪」，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有台灣的落後感覺是來自啥？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「人行道超少，路又窄」、「你家窗外的鐵窗」、「缺乏都市規畫，破公寓跟違建，因為舊公寓沒停車場，路邊一堆違停」、「鐵皮屋加蓋、騎樓占用、缺乏人行道」、「你看東區滿滿的破爛公寓」。對此，大多網友點出一大主因為「市容」，「市容啊，醜到炸」、「沒有景觀法，環境美感素質低落」、「台北市容天天被嘲笑真的很慘，無法反駁」、「市容與陳舊的硬體建設」、「除了市容和交通，其他其實還不錯，市容搭不上台灣的富裕程度」。（編輯：賴詠璿）