燒烤店遇到「3種海鮮」要注意！背後隱情曝光：最好別吃

許多人到燒烤店，除了品嘗各種肉食外，對於海鮮也愛不釋手。不過，你知道如何分辨海鮮新鮮與否嗎？近日專攻美食領域的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就提醒大家，上燒烤店遇到「這3種海鮮」最好別吃，他也透露了「背後原因」。

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，雖然燒烤店總是瀰漫烤肉的香味，但並不是所有食材都可以放心吃，其中，有「3種海鮮」就要特別注意。

首先是「肉、殼脫離的生蠔」，生蠔這種海鮮，味道非常鮮美，而且還很滋補，幾乎人人都愛吃，經常供不應求，燒烤店中尤其如此，幾乎每組客人都會點上數十顆。不過，要特別留意，若生蠔肉和外殼完全脫離、外殼比生蠔肉小的生蠔，這2種很可能都是假的，恐怕是用大生蠔殼，再單獨把小的蠔肉放上去烤。因為生蠔越大價格越貴，因此這種大生蠔殼就容易被一些人反復回收利用，既不衛生，還花冤枉錢。

▲蛤蜊。（示意圖／取自unsplash）

其次是「扇貝肉與外殼分離的扇貝」，這個和上面生蠔的道理是一樣的，扇貝很大，但是肉少，且扇貝肉和貝殼完全脫離，這種一定要注意，很可能是人工組裝的扇貝，最好別吃。

另外，「不開口的蛤蜊」也要留意，大家都知道海鮮吃的就是一個鮮味，不新鮮的海鮮不論味道還是口感都會差很多。蛤蜊等貝類，如果做熟以後，還不開口的話，最好就別吃了，因為這很可能是用死掉的蛤蜊做的，若是用鮮活的蛤蜊，烹飪過後，肯定是張開口的。（編輯：許苡晴）