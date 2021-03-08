吃火鍋該沾什麼？內行必調「3醬料」：不是吃貨就是老闆

火鍋深受台人喜愛，無論是小火鍋、吃到飽火鍋、日式鍋物或超市火鍋，都有一群忠實粉絲擁護。不過，你知道吃火鍋沾什麼醬料最內行嗎？搜狐美食專欄《家常小美食》就分享了聰明人必調的「3種沾醬」，直誇會調這種醬的巷仔內「不是吃貨就是老闆」。

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《家常小美食》表示，火鍋的醬料應有盡有，不管你的口味偏甜、偏鹹、偏酸或偏辣，都有合適的沾料能調出適合自己口味，其中，又有「3種醬料組合」是行家必調的，讓火鍋店老闆一看便直呼「他們不是吃貨就是同行」。

首先是「芝麻醬」，吃火鍋時，醬料多到真的不知該如何選擇、搭配，許多人都會把芝麻醬直接拿來當沾醬，由於芝麻醬通常比較黏稠，且口感細膩，味道香醇，用它來沾食物吃的話非常適合，特別的香氣配上剛煮好的肉片，簡直一大享受。

▲你知道吃火鍋沾什麼醬料最內行嗎？搜狐美食專欄《家常小美食》就分享了聰明人必調的「3種沾醬」。（示意圖／取自pixabay）

其次是「蒜末、蔥花、辣油」的組合，也有很多的人，大部分的資深吃貨，都會利用一些蒜末、蔥花和辣油來做搭配，這三種調料搭在一起，雖然看似簡單，但其實味道吃起來卻特別香，蒜末和蔥花都帶有濃郁的香味，辣油吃了以後又特別開胃，用這種沾醬吃火鍋的話，能吃下不少的食物。

至於最後一樣醬料則是以上一個醬料為基底，再加入些許「沙茶醬」，沙茶醬充滿蒜頭、洋蔥、花生米等食材的複合香味，同時還帶有微微的甜辣滋味，無論是涮牛肉或豬肉都十分對味，許多內行人吃火鍋時都必調這種沾醬。（編輯：許苡晴）