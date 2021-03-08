韓式炸雞夯炸！他咬下驚覺像「1台菜」：熱炒店只賣100
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 10:14:19
近年受到南韓娛樂圈帶進「韓流」文化影響，韓式炸雞在台也擁有超高人氣。不過，近日一名網友在PTT女孩版提到，第一次去買韓式炸雞來嚐鮮，吃了一口覺得很像「一台菜」，貼文曝光立刻引發網友兩派論戰，更有網友直呼「熱炒店賣100！」
原PO表示，想說跟著年輕人的熱潮，第一次去買韓式炸雞來品嚐，吃了一口後驚覺，腦海中只有浮現一道台菜料理，「就是糖醋排骨啊！味道根本就是糖醋排骨啊！」並笑稱「應該要配一碗白飯才對」，最後好奇詢問廣大鄉民看法。貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛點頭回應「糖醋排骨熱炒店賣100，韓式炸雞份量只有一半賣300」、「韓式炸雞很容易膩，但糖醋排骨反而還好」、「的確是差不多的邏輯」。不過，也有許多網友認為「辣椒粉的口味差很多吧」、「韓式料理我只服炸雞跟烤肉」、「像糖醋排骨的是偽物」、「味道還是有一點不一樣，只是台灣賣的可能真的做得很台」、「韓式炸雞比糖醋排骨好吃多了」、「構想是一樣的，但味道差太多了」、「那是因為在台灣的韓式料理味道有改過吧？覺得台灣很難做出道地的韓式料理」、「那是假韓式，台灣一堆陰陽怪氣的假韓式、假日式」。（編輯：賴詠璿）