便當快吃光見「肉凸一塊」男嚇壞！內行眼睛全亮：賺到了
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 22:06:57
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名網友指出，自己買了一盒爌肉便當，但等到快吃完時，才發現肉上長了一塊詭異凸起物，讓他嚇壞直呼「請問這是什麼？」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己買了一盒爌肉便當，但當他快要享用完時，竟發現豬肉上長了一塊凸起物，「我都快吃完了…才發現有這個東西，那吃了會怎樣？有點想吐的感覺～」文末原PO也解釋，自己吃了多年便當，這是第一次遇到這種情形，於是好奇詢問「請問這是什麼東東？凸起來的那個？」問題一曝光，就有不少內行人立馬指出是「豬乳頭」，直言「豬的乳頭呀⋯⋯沒事」、「奶頭阿！三層肉大多都是腹肉，正常的～」、「豬奶頭耶～好幸運喔」、「一隻豬沒幾顆你賺到了」、「豬乳、腹肉、三層肉，以前有一句流傳，吃到此肉，家闔平安，小孩益長大」、「這部位通常是拿來炸豬油的」。不僅如此，留言中還有網友分享類似經歷，「我吃過一次耶！！！那次也是有點....感覺怪怪的 」、「用豬肉最爛的地方，看到那個整個沒食慾」、「我去吃自助餐，自己夾肉都會避開」、「你還好吧，我吃豬頭皮還夾到整排的睫毛，當場就吐了一地」。（編輯：陳雅雲）