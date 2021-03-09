英醫師驚曝「咖啡粉含有蟑螂」！全場崩潰了：我不想知道

許多人的一天都是由一杯又香又濃的咖啡所開啟，不過你知道其實咖啡粉裡面藏有一定比例的蟑螂及其他生物嗎？英國國民保健署（NHS）醫師拉傑（Karan Raj）近日在短影音平台TikTok上表示，其實咖啡粉通常含有一定比例的蟑螂等生物，因此對蟑螂過敏的人應該要避免飲用，影片一曝光，網友全崩潰。
根據《每日郵報》報導，拉傑在影片中保證，將蟑螂吃下肚是安全的，「大部分市售的預磨咖啡粉中，都含有一定比例的蟑螂或其他生物，因為在生產過程中，這些蟑螂通常沒辦法被完全處理掉，所以廠商只能將牠們和咖啡豆一起烘烤、磨碎」。他也補充說明，很多食品權威機構都允許食物中含有一定比例的昆蟲，並表示其實蟑螂等生物的蛋白質含量很高，對身體「不會」造成多大傷害，不過他也提醒，「如果對蟑螂過敏，最好還是避免並遠離預磨咖啡粉」，並透露，「有認識一些咖啡加工業者，因為常常接觸咖啡粉而對蟑螂過敏」。影片一曝光，立刻造成轟動，熱愛咖啡的網友們全崩潰，「你為什麼要說這件事？我一點都不想知道」、「我其實並不想知道這麼多」、「你毀了我的生活，我再也不敢喝咖啡了」、「我幹嘛看到這個，崩潰」、「為什麼要讓我看到這個」、「嘔嘔嘔」。
不過，也有網友不以為然，「太棒了，竟然這麼健康，更喜歡喝咖啡了」、「我是絕對不會放棄喝咖啡的」、「我還是會喝，就當補充蛋白質」、「我從來不知道蟑螂這麼好吃」。（編輯：郭佩蓉）