英醫師驚曝「咖啡粉含有蟑螂」！全場崩潰了：我不想知道

許多人的一天都是由一杯又香又濃的咖啡所開啟，不過你知道其實咖啡粉裡面藏有一定比例的蟑螂及其他生物嗎？英國國民保健署（NHS）醫師拉傑（Karan Raj）近日在短影音平台TikTok上表示，其實咖啡粉通常含有一定比例的蟑螂等生物，因此對蟑螂過敏的人應該要避免飲用，影片一曝光，網友全崩潰。

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根據《每日郵報》報導，拉傑在影片中保證，將蟑螂吃下肚是安全的，「大部分市售的預磨咖啡粉中，都含有一定比例的蟑螂或其他生物，因為在生產過程中，這些蟑螂通常沒辦法被完全處理掉，所以廠商只能將牠們和咖啡豆一起烘烤、磨碎」。

▲英國國民保健署（NHS）醫師拉傑（Karan Raj）在TikTok上表示，其實咖啡粉通常含有一定比例的蟑螂等生物，影片一曝光，網友全崩潰。（圖／翻攝自dr.karanr TikTok ）

▲英國醫師拉傑（Karan Raj）近日在短影音平台TikTok上表示，其實咖啡粉通常含有一定比例的蟑螂等生物。（示意圖／取自pixabay）

你為什麼要說這件事？我一點都不想知道

你毀了我的生活，我再也不敢喝咖啡了

不過，也有網友不以為然，「太棒了，竟然這麼健康，更喜歡喝咖啡了」、「我是絕對不會放棄喝咖啡的」、「我還是會喝，就當補充蛋白質」、「我從來不知道蟑螂這麼好吃」。（編輯：郭佩蓉）