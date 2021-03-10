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中市廍子國小飽受車流噪音　立委要求設隔音牆改善

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-10 14:31:40

中市廍子國小飽受車流噪音　立委要求設隔音牆改善
▲北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，長期飽受車流噪音之苦，立委莊競程、邀相關單位聯合會勘(圖／莊競程服務處提供2021.3.10)
台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，長期飽受車流噪音之苦，嚴重影響教學品質，今(10)日立委莊競程、市議員曾朝榮邀集交通部公路總局第二區養護工程處等相關單位聯合會勘，要求設置標示牌與隔音牆改善噪音。
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莊競程表示，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，台74線交通尖峰時段車流量大，易塞車，經常有大貨車按鳴喇叭，嚴重影響學習品質，有必要設置標示牌，以及隔音牆，杜絕交通噪音干擾，維護學童學習權益。
廍子國小校長張榮林指出，廍子國小為新設立學校，於2020年度開始招生，後續二期工程教室甚至緊鄰台74線快速道路不到20公尺，他具體建議，自太原路西向24.2K至23.6K路段與太原路匝道設置標示牌及隔音牆，以確保師生學習與教學品質。
交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐說，針對廍子國小一期校舍噪音問題，將先分析噪音源再據以訂定改善對策。二期校舍竣工後由公路總局第二區養護工程處員林段辦理噪音監測，並視監測結果（超標時）辦理隔音牆設置。
他表示，為維護學校教學品質，將儘速在學校周邊道路設置告示牌面「鄰近學區禁鳴喇叭」，並建議校方種植行道樹抑制噪音，二期校舍考量降噪需求納入設計等短期改善計畫，降低噪音干擾。
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