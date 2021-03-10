水煮蛋怎煮有半熟蛋？達人曝「2步驟」：蛋殼好剝到不行
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 16:26:17
現代人在控制飲食或者忙碌的時候，都會選擇「水煮蛋」來充飢，因其水煮蛋料理非常簡單，只要放進煮開的熱水中即可，是人人都能做的簡單烹飪。不過，常常去外面吃的美味「半熟蛋」你會做嗎？知名Youtuber「一休陪你一起愛瘦身」就分享其作法，過程非常簡單。
一休表示，如果想要煮出讓人垂涎三尺的黃金水煮蛋，那一定要記得要「冷水下蛋」，接著開火，煮到水滾後要先「蓋上鍋蓋」，接著第二步驟非常重要「要把鍋子移開瓦斯爐」，接著依照自己想要的熟度讓蛋燜在鍋內，一般要半熟的話大約燜個6至7分鐘，但如果要全熟就燜10分鐘以上。「不想要煮好的完美半熟蛋剝的坑坑疤疤怎辦？」那麼非常簡單，一休提到，將燜好的蛋取出之後，放入冷水或者冰水降溫；降溫之後，把蛋裝到一半水的罐子或是淺鍋，左右搖晃讓蛋產生裂縫後，拿出來放置一下就非常好剝！至於用熱水不能煮出半熟蛋嗎？一休也解答表示「當然可以，但就像我說的，蛋殼破掉的風險會大一點，如果不是很注重蛋的外觀的話，可以用熱水下蛋，大概也是6分鐘至7分鐘，煮出來也是完美黃金蛋」。（編輯：張嘉哲）