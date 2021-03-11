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溫泉蛋咬一口變千層蛋糕！女驚「壞了嗎」　內行秒揭真相

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 11:22:35

▲網友分享自己吃溫泉蛋時，咬一口卻發現蛋白一層一層的。（圖／Dcard）
▲網友分享自己吃溫泉蛋時，咬一口卻發現蛋白一層一層的。（圖／Dcard）
雖然說水煮蛋這種東西自己烹飪非常簡單，但現在便利商店到處都是，有時候懶得開伙、洗鍋，也會直接到超商去買茶葉蛋、溫泉蛋等等。不過，近日，就有網友分享自己去超商買溫泉蛋時，咬一口卻發現裡面超奇怪，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「為什麼溫泉蛋長這樣啊？抱歉吃的有點醜，因為我咬一口發現裡面跟千層蛋糕一樣，該不會是壞掉了吧？」只見貼出的照片，溫泉只被咬了一口，但蛋白的部分看起來並不像一般雞蛋那樣光滑平順，而是有一層一層像是千層蛋糕那般，讓人不懂為何會這樣。
▲網友分享自己吃溫泉蛋時，咬一口卻發現蛋白一層一層的。（圖／Dcard）
▲網友分享自己吃溫泉蛋時，咬一口卻發現蛋白一層一層的。（圖／Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....看起來應該是Lady M等級的溫泉蛋喔」、「這是法式千層獨家雞蛋系列，妳運氣很好」、「千層蛋欸，沒看過捏」、「這個溏心蛋超好吃...第一次看到欸」、「縮圖看還以為是蛋黃酥，好逗趣」、「一開始看到真的以為是千層蛋糕之類的哈哈」、「想到姊姊之前買溏心蛋買到全熟，超商還退錢，笑死」。
不過也有網友表示「不小心冰到冷凍的，家裡之前的滷蛋不小心放到冷凍後拿出來也會變這樣」、「溫度太低了啦」、「冷藏太冷，蛋白有結凍過，之前水煮蛋誤丟冷凍也這樣」、「因為冷凍過又加熱就會變這樣」、「冷凍過後加熱+1我之前自己做溏心蛋也是冰到冷凍庫變這樣XD」。（編輯：張嘉哲）
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