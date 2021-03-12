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哪國泡麵最好吃？老饕揭「麵體＋湯頭」神組合：太銷魂

編輯中心/綜合報導

2021-03-12 18:00:00

▲泡麵因其方便的特性，是不少人宵夜跟正餐的選擇。（圖／取自pixabay）
▲哪國的泡麵最好吃？老饕分享麵體和湯頭的「神仙組合」。（示意圖／取自pixabay）
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，就有網友在PTT女孩版好奇發問，究竟哪國的泡麵最好吃？貼文立刻引發熱議，釣出老饕分享麵體和湯頭的「神仙組合」。
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原PO表示，很多國家都有自己的泡麵，身邊的人比較推日、韓的泡麵，但自己認為東南亞的泡麵也不錯，不禁好奇詢問「有人要分享自己喜歡吃哪個國家哪個牌子的泡麵嗎？」想知道究竟哪一國的泡麵最好吃。
▲哪國的泡麵最好吃？老饕分享麵體和湯頭的「神仙組合」。（圖／翻攝自PTT）
▲哪國的泡麵最好吃？老饕分享麵體和湯頭的「神仙組合」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「韓國要用煮的才好吃，東南亞的辣味重鹹也很好吃」、「韓國麵體很Q」、「韓國、日本、印尼、泰國都不錯，各有特色」、「泰國的便宜好吃」、「台灣的口味多元，喜歡吃辣的話會吃韓國的辛拉麵」、「台灣的就滿好吃」、「其實我也覺得台灣的最好吃，不會太貴，口味讚」。
對此，有老饕分享最完美組合為韓國麵體配上日本泡麵湯頭，整碗口感與香氣兼具太銷魂，「喜歡韓國麵條，不過湯頭喜歡日本的」；不過，也有部分網友認為「韓國麵一定要用煮的，那就不叫泡麵」、「超不喜歡韓國麵體口感，且還要煮根本不叫『泡』麵」。（編輯：賴詠璿）
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