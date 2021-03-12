國小妹考第一超嗨！領獎收「一袋生豬肉」　家長臉全垮了

中國接連受到非洲豬瘟和新冠肺炎疫情影響，豬肉的物價一度漲幅超過27.1%，先前更傳出豬肉成「奢侈品」的說法。不過近日在中國河南就有間小學為了鼓勵班上學生考試第一名的成績，竟然頒發一人一袋生豬肉，讓不少家長看到也詫異直呼這是第一次看到，但獲獎的小朋友們一點也不在意獎品內容的模樣也掀起討論。

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綜合《北晚新視覺》、《網易新聞》等陸媒報導，因受到疫情影響，河南安陽某小學上學期考完試就開始了寒假，直到最近開學才公布成績、校排名。而校方為了鼓勵學生的認真也舉行頒獎典禮，考上全班前幾名的學生都能拿到獎狀和小禮物，跌破眾人眼鏡的是，第一名拿到的獎品並非文具或禮盒，竟是一包放在塑膠袋內的生豬肉。

▲第一名能領到生豬肉和獎狀。（圖／翻攝自《星視頻》微博）

只見影片中該名考到全班第一名的國小妹雀躍地上台領獎，拿到豬肉後更直接丟進媽媽的籃子內，看起來對「獎品」本身不甚在意，反而比較享受上台被肯定的感覺，天真的模樣也讓網友們直呼「小妹妹太可愛啦」、「這孩子，真是棒棒噠！回家紅燒肉安排」、「獎勵本身不重要，行為才重要」。

▲開學後的頒獎典禮現場。（圖／翻攝自《星視頻》微博）

不過也有不少網友對「豬肉當獎品」的行為感到好笑，「第一次看到獎品是豬肉的」、「家長都傻了」、「下一次學校可以考慮發黃河大鯉魚了」。另外，發放生鮮食品當作考試獎勵的事件也曾發生在安徽阜陽市某中學，當時送出了2200份的大魚、豬肉藉以獎勵成績優異的學生。（編輯：楊智傑）