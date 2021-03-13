家門驚喜「長出5顆高麗菜」！她抖出背後真相 全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 17:51:08
近期高麗菜產量供過於求，導致價格崩跌。就有位女網友驚呼自家門口前天「長出5顆高麗菜」，隨後又分享今天大門「莫名其妙的長出一箱地瓜」。而等原PO揭曉真相後，全場網友不禁高呼「太羨慕！真的是千金難買」。
該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「前天大門莫名其妙的長出5顆高麗菜，我記得我沒種啊。今天大門又莫名其妙的長出一箱地瓜，我也沒種地瓜啊」。怎麼會有這種事？原PO接著公佈真相，「親愛的鄰居～一定是你，你都悄悄的來又悄悄的走，至少讓我跟你說聲謝謝你啊」。最後原PO也補充，「不是只給我，別人家也有」。羨慕的網友紛紛在底下留言回覆說，「別人的鄰居總是不會讓人失望」、「這才是真正台灣最美的風景」、「有沒有在銀行上班的鄰居？」、「真是溫暖」、「好好喔，感覺都超新鮮的」、「好鄰居，我家門口都是郵差丟的繳費單」、「千金難買好厝邊」、「我也想要這種鄰居」。另外也有網友分享類似經驗，「鄉下地方常有，都會互相分享」、「我們家門上也常常被掛一大包菜」、「我婆婆也是這樣，如果鄰居不在家都放在門口，晚點鄰居就會來道謝」、「我們家隔壁的大哥也是這樣，偶爾出門回家都看到菜」、「我鄉下娘家也是這樣，常常每家每戶，大家都自己種菜，互相送來送去」。（編輯：倪浩軒）