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買便當見「恐怖配菜」抖爆！女憶童年陰影：當時害怕極了

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 16:58:24

便當
▲一名女網友指出，自己某天買了便當後，一打開便見到地獄配菜，讓她意外回憶起童年陰影。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名女網友指出，自己某天買了便當準備享用，但一開便見到地獄配菜，而意外回憶起童年陰影，讓她嚇壞直呼「我當時害怕極了！」
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原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於內文崩潰直喊「世界上最噁心可怕的配菜！覺得茄子很可怕是因為我幼稚園的陰影，就算一萬個人說好吃我還是無法克服的」。接著原PO也開始回憶，透露幼稚園時某天午餐其中一道料理，是老師將茄子煮成的排骨湯。
原PO想起當時料理的口感，無奈直呼「可想而知...當我被撈到那個，煮到爛到不行又褪色的茄子+排骨湯.......小時候的我當時害怕極了，最後用衛生紙包一包丟了」，言語中透露了滿滿的害怕。
▲原PO因小時候的陰影，導致現在依舊不敢吃茄子。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO因小時候的陰影，導致現在依舊不敢吃茄子。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「茄子煮湯是安怎？三色豆，苦瓜，青椒也蠻可怕的」、「長到47歲，我還沒吃過茄子湯，該不會是那個老師對你們不滿...」、「煮了30幾年的飯菜，第一次聽到茄子煮湯的，那個人的廚藝一定很差」、「我也不喜歡吃茄子... 吃過爛爛的口感，好噁心！」、「茄子煮排骨...這肯定是老師的問題啊！」
但仍有不少老饕抱持不同看法，直言「茄子我都可以」、「不懂吃的傢伙..唉」、「若買便當茄子必夾」、「好吃欸！人間極品」、「最喜歡茄子」、「超愛茄子」、「不管怎樣我還是超愛茄子」。（編輯：陳雅雲）
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