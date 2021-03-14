被罰站10分鐘！外送遇「奇葩奧客」狂刁難 結局網全氣瘋
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 19:10:06
外送平台近幾年崛起，不少人看準懶人商機，紛紛投入外送員的行列。近日，卻有外送員抱怨，自己送餐抵達後打電話給客人，沒想到對方竟然讓他罰站十分鐘，甚至嗆說「等你客服打電話來我才會下去，你慢慢等吧」，讓他相當傻眼，後續行為更是讓網友直呼「太恐怖！」
原PO在《爆怨公社》表示，他在抵達目的地前10秒通知客人「外送快到了」，想不到對方卻怒罵「你不會到了再打嗎？」讓他只好抵達後再打一次電話，結果客人竟直接嗆「你就等吧，你們外送規定要等十分鐘，我等你客服打電話來我才會下去，你慢慢等吧」。原PO聽完相當傻眼，「小姐不好意思，我應該沒有得罪你吧」，但還是被掛電話，他實在是忍不下這口氣，也不想在原地罰站10分鐘，於是就跟客人說「我放大廳，您要吃就自己下來拿」，原PO原本想直接走人，但又想看看客人到底想怎樣，所以就待在大廳等待。這時卻聽到保全大哥說「剛有個女生坐電梯下來，走到中庭，看到你之後又往回走坐電梯上去了」，沒想到那位客人又打電話來不停痛罵，還強調要客訴，原PO也不甘示弱地回，「你去客訴啦，我送了一萬多筆訂單從沒遇過妳這種客人，如果那麼生氣妳下來我們當面談，妳一直罵我都不知道您要幹嘛」。原PO隔天就接到客服電話，客服人員透露「那位小姐從昨天就聯絡線上客服投訴你投到現在，一天一夜了，完全沒停過」，這讓他非常無言，也忍不住說「這是我第一次動氣跟客人講話，雖然自己口氣也沒很好，但一句髒話都沒有，現在真的越想越氣」。許多網友看完也相當氣憤，「這種奧客真的恐怖，當外送員是她的奴隸嗎」、「刁難外送員到底是能得到什麼快感，真心搞不懂」、「這位客人也太有事了吧」、「外送員真的很辛苦的，沒必要這樣惡整」、「這個人也太誇張，應該成為外送黑名單才對」、「10秒也要爆氣，我傻眼」、「真的吃飽太閒...還投訴一天一夜」。（編輯：許智超）