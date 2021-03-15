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要搭船送餐？外送員接「小琉球訂單」　衝港口神結局曝光

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 14:06:00

▲小琉球業者投重資自行打造具多功能海上平台的「探索拉美號」半潛艇兼顧生態及觀光。（圖／記者蔡承宏翻攝,2017.09.21）
▲有外送員表示，自己接到一張「小琉球」的訂單，正當抵達港口擔心要搭船送餐時，最終結局也曝光。（示意圖／記者蔡承宏翻攝,2017.09.21）
外送平台近年崛起，不少人看準懶人商機，紛紛投身入行。不過就有外送員表示，自己接到一張「小琉球」的訂單，正當她抵達港口擔心要搭船送餐時，最終結局也曝光。
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一名女網友在臉書《爆廢1公社》上分享身旁跑外送友人的奇特遭遇，日前接到一張牛排訂單，備註指定送上東港碼頭（東琉線）13:30出發的船班。
外送員在當天13點17分從牛排店取餐，便立刻衝往港口，抵達現場後打給客人，對方竟然回應「把餐點放上船就好了，不用買票！」眼看時間快到，他也沒多想，便立刻照對方的指示去做。
▲超級特殊的送餐體驗，也引起不少網友關注。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲超級特殊的送餐體驗，也引起不少網友關注。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
一旁的船務與海巡人員也不斷觀望整個過程，外送員也決定向他們解釋來龍去脈，船務也好奇的問「誰訂的？」，沒想到外送員一回答客人名字後，對方則回應「賀啦！你放著啦！叫客人船到港記得來拿！」
之後外送員也打給客人詢問「小姐，請問你在小琉球嗎？」對方也回答「對啊！」外送員也只好笑著回應「你的餐坐上13:30的船了，記得取餐喔」。
完整遭遇曝光後，原PO也不禁訝異「這位客人在小琉球應該很有名，報名字就可以上船」。網友也紛紛在貼文下方留言「太強大，小琉球也是可以叫外送的」、「是什麼牛排這麼好吃」、「去離島玩，找不到食物吃，還有這招可以用」、「這盒牛排厲害了，是搭過船的」、「說不定下次就遇到讓餐點做飛機的」。（編輯：潘毅）
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