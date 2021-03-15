車輪餅啥口味最討厭？答案曝「不是菜脯」：很看店家功夫
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 19:15:40
台灣道地小吃十分多樣，其中傳統美食車輪餅，就深受大小朋友喜愛，而不少店家近年來也講求創新，除了傳統內餡紅豆、奶油、巧克力等，還會開發全新口味，吸引民眾前往購買。不過，就有網友好奇發問「花生口味的車輪餅很多人不喜歡嗎？」而引來眾多鄉民討論。
原PO於PTT上發文，表示好奇「花生口味的車輪餅很多人不喜歡嗎？」她透露自己只吃過一間的花生口會是好吃的，口感十分綿密，「不過好像很多人不喜歡欸！只能接受奶油和紅豆的，這是真的嗎？」問題一曝光，就引來許多老饕認同直喊，「花生我不行」、「不是每家的花生都一樣，我吃過那種比較小顆軟皮的，他的花生餡我咬下去第一口懷疑自己吃的真的是花生嗎」、「不喜歡，覺得很乾」、「每個人喜好又不同，況且花生、蘿蔔斯好不好吃要看店家功夫，紅豆奶油就還好」、「不太吃 還是習慣吃紅豆奶油，鹹的就燻雞鮪魚菜脯」、「很愛花生製品，但車輪餅的都放花生粉覺得很瞎」、「至今沒遇到花生醬的，但花生粉雷爆！！」但仍有花生口味的支持者反駁，「花生的很香，好吃，我們這裡是花生+花生醬」、「都點花生跟芝麻，超愛」、「最愛花生芝麻」、「不管是花生糖粉還是花生醬的都好吃」、「我愛好吃的花生餡」。甚至有網友點名其他口味，「蘿蔔絲口味才噁」、「芋頭好吃，反而經典紅豆不喜歡」、「蘿蔔絲、高麗菜，鹹口味都無法」、「菜脯、蘿蔔絲，聞起來好臭」、「鹹的不可以」、「超愛花生口味，討厭紅豆口味」。（編輯：陳雅雲）