滷味攤夾5物花160元！老饕秒指「高價關鍵」：雷到歪頭
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 22:14:23
台灣滷味店林立，不少街道、夜市中都能看見滷味店攤販，其食材多樣且十分入味，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有網友指出，自己在台北捷運某站的滷味攤消費，沒想到才夾5樣食材就花了160元！對此，就引來內行人抓出高價關鍵。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己下班到台北捷運站某附近的滷味攤消費，他先是選了一片香菇、一包王子麵、一份高麗菜、兩顆貢丸和一份鑫鑫腸，但最後結帳竟要價160元！隨後原PO也貼出照片證明，「所有的料我都夾到上面了，這樣要160元，從南部來的實在不懂這樣怎麼會要到160耶？最少也要有肉片才這個價錢吧！」原PO不滿價格如此高，但也讓他好奇發問「台北市滷味這樣160正常嗎？？？」此外，原PO在留言區也補充說明，指出該攤販並沒有標價，「都要用問的，我第一次買懶得一個個問，沒想到這麼貴，很少有滷味可以貴到超過我預期的」。問題一曝光，就引來不少網友點出問題所在，「我覺得他算錯了，這樣真的貴」、「我買滷味都不敢買路邊攤，寧可買有店面有標價的，您真敢」、「沒標價還敢買喔==」、「你被坑了啦，台北也沒有這麼貴」、「一直都很貴啊！有些沒人的店千萬別去，雷到歪頭」、「不正常，這盤子價」、「120就差不多了吧！真的貴」。甚至有網友直言，「香菇現在價格跟鬼一樣」、「香菇吧！只是看起來不好吃」、「可能香菇是高級品，就像自助餐店的土雞肉」、「香菇比肉片還貴吧！」、「香菇很貴= =」；另有鄉民無奈認為現今物價飆漲，讓人相當受不了，「我隨便算覺得正常，滷味漲價得很誇張」、「滷味本來就不便宜，很久沒吃了」、「滷味真的貴」。（編輯：陳雅雲）