高「麗」菜二聲還四聲？媽看課本傻眼 眾驚：唸錯幾十年
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 10:29:07
高麗菜料理方式多樣，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。不過吃了高麗菜這麼久，究竟怎麼稱呼才正確？高麗菜的「麗」字讀二聲還是四聲？就有位媽媽發文詢問大家，更透露小學課本的答案讓她傻眼，引發熱議。還有網友驚呼「唸錯幾十年！」
有位女網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，詢問大家都怎麼唸高「麗」菜？是四聲的「ㄌㄧˋ」或是二聲的「ㄌㄧˊ」？接著更分享了小學課本上所寫的正確答案是二聲，讓原PO直呼「教孩子唸書的我瞬間傻眼」，還批評「87教改」。和原PO一樣以為是唸二聲的網友紛紛留言回覆說，「我堅持念ㄌㄧˋ」、「手機中文輸入法，打高ㄌㄧˊ菜注音，不會出現高麗菜」、「注音台語化嗎」、「垃圾教改！高麗菜改到不三不四」、「高麗菜四聲講了快50年了，改什麼改」。不過也有網友認為，「那是妳一直都沒學對吧」、「好幾年前就是2聲了吧」、「台語發音就懂了啊」、「自己沒學好就說課本在亂教」、「用台語唸看看，以前其實早就這樣叫了」、「沒有必要因為和自己所學不同而發脾氣或覺得無言，很多字音很早就改了」。實際去教育部網站查詢，可以發現高麗菜的注音確實是二聲，台語發音則是「ko-lê-tshài」。很多網友認為發二聲是因為高麗菜來自韓國，但根據《中央社》過去報導台灣文史作家曹銘宗的說法，高麗菜來自於歐洲，中文的高麗菜稱呼應來自荷蘭語，因為高麗菜荷蘭語為「Kool」，和台語的「高麗」讀音相似，且《台灣方志》中番芥藍就是指高麗菜。（編輯：倪浩軒）