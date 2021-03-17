漢餅烘焙選拔、小頭家市集　尋找明日之星

企業積極培育明日之星傳承中式糕餅文化，舊振南第三屆漢餅新星選拔賽徵件至4月8日，欲藉此活動引領青年學子加入推廣漢餅文化的旅程。MLD台鋁「小頭家市集」今年推出四大主題，讓小朋友「玩中學」，體會家長賺錢的辛苦。

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百年餅店舊振南連續舉辦兩年的漢餅烘焙新星選拔賽，至今已號召了全台31所大專院校、158位學生參加決賽，而第三屆初選收件至4月8日。透過漢餅烘焙新星選拔賽來培養與提升烘焙相關科系學生的技術能力，將所學與實務結合，為台灣烘焙界找出下一位明日之星。

▲競賽也要求學生以手揉製麵糰，呼應舊振南「揉麵要手工」的祖訓。（圖／舊振南提供）

▲小頭家市集活動多元，可以當小頭家，還有動態表演、靜態手作及繪畫活動等，讓孩子們能在小頭家市集的活動中一展長才。（圖／MLD台鋁提供）

小頭家市集讓孩子們當小頭家，販售自己精心準備的商品，在備貨、銷售的過程中，體會到賺錢的過程。搭配小畫家似顏繪、小小表演家以及蝶古巴特拼貼麻布袋手作教室等活動，無論是動態表演、或是靜態手作及繪畫活動，讓孩子們能在小頭家市集的活動中一展長才，也藉此發展多元興趣。