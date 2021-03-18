哪種「下酒菜」對味又涮嘴？眾齊喊2神級美食：一生推薦

現代人上班壓力大，每到下班、休假時，就想揪朋友一起喝點小酒排解壓力，不過說到喝酒當然也少不了對味的下酒菜，對此，就有一名網友好奇，「單純以下酒菜的話，有什麼推薦的」，貼文一出，眾人紛紛喊「這2種美食」，甚至直呼「一生推」！

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該名網友在PTT以「可以推薦下酒菜嗎」為題發文，表示下班總是想喝點啤酒或其他酒類，配點下酒菜，他也透露，自己有時候是直接配晚餐正餐，「不過單純以下酒菜的話，不曉得除了下列，還有沒有推薦的呢」？

▲不少人下班後就想揪朋友一起喝酒，排解壓力，對此也有網友好奇「什麼下酒菜最推薦」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，網友們紛紛留言推薦自己喜愛的下酒菜，「鹽酥蝦，烤秋刀」、「花生」、「薄鹽堅果」、「五香豆干，便宜好吃又香又有嚼勁」、「客家小炒、花生豆干小魚乾、魷魚絲」、「罐頭，很多日本魚罐頭都很適合下酒，之前吃過煙燻貝柱跟煙燻牡蠣都很棒，而且買了放著想吃隨時有」、「啤酒配醃蜆仔（流口水）」、「烤肉、鹹酥雞、鹹水雞、起司、肉乾」。