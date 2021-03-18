哪種「下酒菜」對味又涮嘴？眾齊喊2神級美食：一生推薦

現代人上班壓力大，每到下班、休假時，就想揪朋友一起喝點小酒排解壓力，不過說到喝酒當然也少不了對味的下酒菜，對此，就有一名網友好奇，「單純以下酒菜的話，有什麼推薦的」，貼文一出，眾人紛紛喊「這2種美食」，甚至直呼「一生推」！
該名網友在PTT以「可以推薦下酒菜嗎」為題發文，表示下班總是想喝點啤酒或其他酒類，配點下酒菜，他也透露，自己有時候是直接配晚餐正餐，「不過單純以下酒菜的話，不曉得除了下列，還有沒有推薦的呢」？原PO接著列出4種自己曾試過的下酒菜，第一「洋芋片類」，但他覺得把洋芋片當下酒菜有點肥，吃起來也太鹹，只要吃個幾片就容易膩；第二「烤香腸、熱狗」，但也是有點鹹；第三「塊狀起司」，不過他也表示「『真』塊狀起司不容易買，不然還不錯」；第四「烤魚」，但他不知道有哪種魚適合當下酒菜，「其他還有什麼食物適合當下酒菜嗎」？
貼文一出，網友們紛紛留言推薦自己喜愛的下酒菜，「鹽酥蝦，烤秋刀」、「花生」、「薄鹽堅果」、「五香豆干，便宜好吃又香又有嚼勁」、「客家小炒、花生豆干小魚乾、魷魚絲」、「罐頭，很多日本魚罐頭都很適合下酒，之前吃過煙燻貝柱跟煙燻牡蠣都很棒，而且買了放著想吃隨時有」、「啤酒配醃蜆仔（流口水）」、「烤肉、鹹酥雞、鹹水雞、起司、肉乾」。而其中受到最多推薦的則是「毛豆」和「烏魚子」，「烏魚子一生推」、「起司條、乾乳酪絲、豬肉紙、烏魚子，不含澱粉的都很適合」、「烏魚子」、「毛豆、烤肉串」、「無鹽毛豆」、「毛豆+1」、「毛豆」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！