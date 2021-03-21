自製火鍋調料太特別？學生妹揭神做法　吃貨讚爆：超經典

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「蛋黃特製火鍋蘸料」的文章表示，「從小我們家吃火鍋時都會特別在沙茶醬裡頭放一顆蛋黃，但到大學後跟同學出去吃火鍋就不會特別這樣用」，原PO更接著說「直到前幾天我又突然想到這個特別的蘸料做法，結果同學之間打個大問號說我在幹嘛」，這樣的反應讓原PO不禁非常疑惑「難道只有我們家會這樣用嗎？可是把蛋黃加進沙茶醬裡是真的很好吃啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。吃貨網友們紛紛讚爆「這種調法是經典，家長有在教」、「我以為蠻常見的耶，常去的吃到飽火鍋店，醬料區旁就有蛋，還有蛋黃分離器可以用」、「我家之前也有調過，真的好吃」、「小時候很常這樣吃，懷念」、「從我有印象，我們家火鍋沾醬就是蛋黃加沙茶，上大學後跟朋友吃火鍋這樣調沾醬，他們也是滿頭問號 」、「我也都這樣吃，但其實我吃不出來有加蛋黃跟沒加蛋黃差在哪，就是家裡都這樣吃，去了外面也習慣這樣」、「小時候的沾醬都是這樣，店家在自助區多半都會提供生雞蛋，蛋黃放入沾醬，蛋白沾肉片下去涮，讓肉滑嫩又多汁」、「自己家在外面都這樣吃，醬料的味道會變得溫和不死鹹」。（編輯：王柏文）