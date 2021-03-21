青菜怎麼炒專業？老饕揭「關鍵1步驟」：色澤鮮亮又好吃

青菜要怎樣炒才好吃呢？其實炒青菜並不難，可以說是眾多料理中最簡單的一道菜了，但是必須掌握炒青菜的正確方法，只有掌握正確方法才能炒出美味好吃的青菜。對此，搜狐號美食專欄《小楊聊美食》就分享了炒青菜的技巧，其實只要在炒青菜之前「多加一個步驟」，炒出的青菜色澤鮮亮，味道越吃越香。

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首先把青菜挑好並清洗乾淨，瀝乾水分後備用。其次準備一個檸檬，切開後把檸檬汁擠進提前備好的洗菜盆裡，在盆裡面加上水，滴入檸檬汁，不斷攪拌使檸檬汁和清水充分融合，然後放入已經洗好的青菜浸泡。

這麼做的原因是為了保住青菜中的「水分和色澤度」，大概浸泡5分鐘後取出，瀝乾水分後切好青菜。之後起鍋，熱鍋涼油，蔥花炒香，之後加入瀝乾水分的青菜翻炒，等到青菜差不多熟了的時候再加入適量的鹽，最後翻炒幾下準備出鍋。

▲青菜怎麼炒才好吃，搜狐號美食專欄《小楊聊美食》就分享了炒青菜的技巧，其實只要在炒青菜之前「多加一個步驟」，炒出的青菜色澤鮮亮，味道越吃越香。（圖／翻攝自《小楊聊美食》）

添加檸檬汁這一步是關鍵，但是《小楊聊美食》也提醒，那就是炒青菜時放鹽的時候並不是青菜剛下鍋時，而應該是青菜炒熟之後。放鹽這一步也有很多人都沒注意到，雖然很平常，但是確實會產生很大影響，炒青菜就是水水嫩嫩的才好吃，恰好青菜裡的水分是很多的，所以要盡量減少青菜中水分的流失，因此只需要晚點放鹽即可。（編輯：郭佩蓉）