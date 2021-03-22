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夜市爽吃蚵仔卻嚇壞！老闆送「2隻蜘蛛」　饕客眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-03-22 12:39:09

▲網友分享自己吃蚵仔時，卻發現旁邊還有「怪異贈品」。（圖／路上觀察學院）
▲網友分享自己吃蚵仔時，卻發現旁邊還有「怪異贈品」。（圖／路上觀察學院）
台灣夜市文化興盛，其美味的小吃更是眾多，什麼種類的美食在夜市幾乎都買得到，近日，就有網友分享自己去逛夜市時，爽吃海鮮「蚵仔」，沒想到端上桌之後讓他非常傻眼，直呼「這到底怎麼辦到的」，貼文引發廣大迴響。
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原PO在「路上觀察學院」貼文指出「在寧夏夜市某個烤蚵仔攤的蚵仔裡面發現的，誰能解釋一下這怎麼做到的？」只見貼出的照片中，一個帶殼的蚵仔，旁邊出現一個多腳生物，一大一小看起來像小型蜘蛛，肚子中間還帶有點橘色，讓人根本不知道這玩意兒能不能吃。
貼文一出，網友紛紛回應「豆蟹無誤！你賺到了」、「蚵仔的鄰居豆蟹啦，寄生在蚵仔身上的，買一送一，算你賺到」、「小時候阿嬤在剖蚵我都在旁邊等這個豆蟹，現在吃蚵看到這個就覺得很幸運」、「跟蚵仔共生的豆蟹，通常挖的時候就順便拿掉了，到餐桌還看到幸運」、「正常，吃過帶殼烤的都會有，豆蟹跟蚵仔是共生關係，不影響美味」、「啊就豆蟹寄生在牡蠣裡面，可以吃啦」、「老闆招待豆蟹，賺到了唷」、「ㄜ！你超賺，有兩隻耶，一大一小」。
▲網友一看照片紛紛表示這叫「豆蟹」，是與蚵仔共生關係的小型螃蟹，且這顆蚵仔還有兩隻。（圖／路上觀察學院）
▲網友一看照片紛紛表示這叫「豆蟹」，是與蚵仔共生關係的小型螃蟹，且這顆蚵仔還有兩隻。（圖／路上觀察學院）
事實上，這顆蚵仔旁邊的動物是全世界最小的螃蟹，叫做「豆蟹」，是寄生在蚵仔鰓器旁外套膜，以蚵仔過濾後的食物為生，屬於共生關係，對人體無害也可以食用，而養蚵仔的漁民會稱它為「紅蟹仔頭」，一般來說，如果漁民剖蚵見到豆蟹都會挑掉，因此只有吃帶殼的蚵才有機會見到這個驚喜。（編輯：張嘉哲）
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